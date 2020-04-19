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'İki Gözüm Ahmet' için yasal engel kalktı, Film korona engeline takıldı!

Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' filminin çekimleri sonrasında Ahmet Kaya'nın varisleri eşi Gülten Kaya ile kızları Çiğdem Öztürk ve Turaç Melis Kaya, filmin izinleri olmadan çekildiği için dava açmış ve filme 'ihtiyati tedbir' kararı getirilmişti.

19 Nisan 2020 Pazar 18:22
'İki Gözüm Ahmet' için yasal engel kalktı, Film korona engeline takıldı!

Filmin yapım şirketi bu karara itiraz etse de sonuç değişmedi ve filmin gösteriminin önündeki engel yine kalkmamış oldu.  "İki Gözüm Ahmet" filmini seyirciyle buluşturmak için gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceklerini açıklayan yapımcı şirket, kararı istinaf mahkemesine götürdü. 

'İki Gözüm Ahmet' için yasal engel kalktı, Film korona engeline takıldı!

Edinilien  bilgiye göre temyiz başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, mevzu bahşs film için yerel mahkemelerin verdiği "ihtiyati tedbir" kararını kaldırdı. Böylelikle Şubat ayında gösterime girmesi hedeflenen ama yasal nedenlerle gösterime giremeyen filmin önündeki yasal engeller kalktı ama  şimdilik film korunavirüs salgını nedeniyle yine yayınlanamyacak.  
'İki Gözüm Ahmet' için yasal engel kalktı, Film korona engeline takıldı!

Son Güncelleme: 19.04.2020 18:22
Anahtar Kelimeler:
KORONAAhmet KayaIki Gözüm AhmetFilm
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