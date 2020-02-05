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Ilıcalı ailesinin acı günü! Acun Ilıcalı'nın yengesi hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı'nın amcasının eşi Olcay Ilıcalı, hayatını kaybetti. Zatürre hastalığı nedeniyle hastanede olan ve bir süredir tedavi gören 79 yaşındaki Olcay Ilıcalı, bugün yapılan cenaze töreniyle birlikte toprağa verildi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 22:31
Ilıcalı ailesinin acı günü! Acun Ilıcalı'nın yengesi hayatını kaybetti


TV8 kanalının sahibi ve program yapımcısı Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı'nın eşi Olcay Ilıcalı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. zatürre teşhisi konulan ve bir süredir tedavi altında olan 79 yaşındaki Olcay Ilıcalı bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Acun Ilıcalı'nın yengesi hayatını kaybetti

Kocaeli Huzurevi Derneği Başkanı olan Olcay Ilıcalı, İzmit Fevziye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Acun Ilıcalı'nın amcası ve Olcay Ilıcalının eşi Gürbüz Ilıcalı, çocukları Melek Ilıcalı Başbuğ, Buket Ilıcalı Soytürk ve Bülent Ilıcalı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, siyasi parti ve STK temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katılırken Acun Ilıcalı törene katılamadığı onun yerine  çelenk gönderdiği öğrenildi.

Acun Ilıcalı'nın yengesi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıOlcay Ilıcalı
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