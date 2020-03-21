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İlkay Buharlı Ece Erken'e açtı ağzını yumdu gözünü!

Ece Erken cephesinde sular durulmak bilmiyor. Şimdi de İlkay Buharlı, bir dönem Söylemezsem Olmaz adlı programda beraber sunuculuk yaptıkları Ece Erken hakkında zehir zemberek sözler söyledi.

21 Mart 2020 Cumartesi 19:12
İlkay Buharlı Ece Erken'e açtı ağzını yumdu gözünü!

Buharlı “Hem beni işimden et, hem beni Allah’a havale et” diye Ece Erken'e çıkışıp, ''Ece Erken'i günahım kadar sevmem'' diye ekledi.

İlkay Buharlı Ece Erken'e açtı ağzını yumdu gözünü!

İlkay  Buharalı, “Ece Erken'i günahım kadar sevmem. Ahlakta bir bütündür. İşimden atılmam İle ilgili iftira atmış. Allah'a havale etmiş. Hem işimden et beni hem de Allah'a havale et. 8-9 tane sosyal medya hesabı olan evli sevgilisinin evine gidip karısının arabasını parçalayan 8 ayrı hesaptan övgüler yazan bir insanın tutarlılığından bahsediyoruz'' şeklindeki sözleriyle eski defterleri açıp Erken'i topa tuttu.

İlkay Buharlı Ece Erken'e açtı ağzını yumdu gözünü!
 

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KavgaMagazinEce ErkenIlkay Buharlı
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