İlkay Buharlı Ece Erken'e açtı ağzını yumdu gözünü!

Buharlı “Hem beni işimden et, hem beni Allah’a havale et” diye Ece Erken'e çıkışıp, ''Ece Erken'i günahım kadar sevmem'' diye ekledi.

İlkay Buharalı, “Ece Erken'i günahım kadar sevmem. Ahlakta bir bütündür. İşimden atılmam İle ilgili iftira atmış. Allah'a havale etmiş. Hem işimden et beni hem de Allah'a havale et. 8-9 tane sosyal medya hesabı olan evli sevgilisinin evine gidip karısının arabasını parçalayan 8 ayrı hesaptan övgüler yazan bir insanın tutarlılığından bahsediyoruz'' şeklindeki sözleriyle eski defterleri açıp Erken'i topa tuttu.



