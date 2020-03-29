İngiliz yıldız Michelle Keegan'ın frikik sınavı!

Kocası canlı yayın yaparken bacakları açık bir şekilde sere serpe oturan Michelle Keegan, kocasının kamerayı kendisine çevirmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Aniden toparlanmaya çalışan güzel oyuncu frikik vermekten son anda kurtuldu ve yayını takip eden 6 bin kişiye selam verdi.

Kocası Mark Wright, canlı yayında şarkıcı Olly Mursy ile konuştuğu sırada kamerayı eşine çevirdikten sonra zar zor bacaklarını örtebilen Michelle Keegan neye uğradığını şaşırırken, kocası Mark "Olly'e sabah sürprizi yapıyorum" dedi. Olly ise Mark'ın bu yorumuna gülerek karşılık verdi.