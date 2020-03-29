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İngiliz yıldız Michelle Keegan'ın frikik sınavı!

Michelle Keegan, Instagram'dan canlı yayın yapan kocasının kamerayı aniden kendisine çevirmesiyle hazırlıksız yakalandı ve neredeyse frikik verecekken son anda toparlanmaya çalıştı.

29 Mart 2020 Pazar 22:07
İngiliz yıldız Michelle Keegan'ın frikik sınavı!

Kocası canlı yayın yaparken bacakları açık bir şekilde sere serpe oturan Michelle Keegan, kocasının kamerayı kendisine çevirmesiyle neye uğradığını şaşırdı.  Aniden toparlanmaya çalışan güzel oyuncu frikik vermekten son anda kurtuldu ve yayını takip eden  6 bin kişiye selam verdi.  

İngiliz yıldız Michelle Keegan'ın frikik sınavı!

İngiliz yıldız Michelle Keegan'ın frikik sınavı!

Kocası Mark Wright,  canlı yayında şarkıcı Olly Mursy ile konuştuğu sırada kamerayı eşine çevirdikten sonra zar zor bacaklarını örtebilen Michelle Keegan neye uğradığını şaşırırken, kocası Mark "Olly'e sabah sürprizi yapıyorum" dedi.  Olly ise Mark'ın bu yorumuna gülerek karşılık verdi. 

İngiliz yıldız Michelle Keegan'ın frikik sınavı!

Son Güncelleme: 29.03.2020 22:15
Anahtar Kelimeler:
Canlı Yayın KazasıMichelle KeeganFrikikMark Wright
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