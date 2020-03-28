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Instagram, CZN Burak'ın videosunu resmi sayfasında paylaştı

Instagram, CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir'in videosunu 340 milyon takipçisinin bulunduğu resmi hesabından paylaştı. Sonuç olarak Burak Özdemir, Instagram'ın paylaştığı ilk Türk oldu.

28 Mart 2020 Cumartesi 21:43
Instagram, CZN Burak'ın videosunu resmi sayfasında paylaştı

Restorantlarında yaptığı devasa boyuttaki yemekleriyle ve yardımseverliği ile bilinen CZN lakaplı Burak Özdemir, Intagramın resmi hesabına çıktı. Instagram, CZN Burak'ın evinin salonunda yemek yaparken çekilmiş olan bir videosunu 340 milyon takipçisiyle paylaştı.

Instagram, CZN Burak'ın videosunu resmi sayfasında paylaştı

Burak'ın soğan doğradığı videoda, "CZN Burak ile doğrama 101' notu yer alırken Instagram videoyu #evdekal etiketiyle takipçilerine sundu. Son dönemlerde koronavirüs nedeniyle yaptığı yardımlardan dolayı Insatgramın dikkatini çeken CZN Burak, Instagramın resmi sayfası tarafından takip ediliyordu. 

Instagram, CZN Burak'ın videosunu resmi sayfasında paylaştı

Aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan CZN Burak, Instagram'ın kendisini paylaştığı gönderi kendi sayfasında paylaşarak teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

2,5 TON SEBZE VE 1 TON BAKLİYAT YARDIMI YAPTI

Türkiye'de koronavirüse karşı mücadele kapsamında yardımseverliği ile de bilinen  Burak Özdemir, alınan karar ile 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkamadığı için yaşlı vatandaşların ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Instagram, CZN Burak'ın videosunu resmi sayfasında paylaştı

Restoranlarında bulunan 2,5 ton sebze ve 1 tona yakın bakliyatları vatandaşlara bizzat kendiside katılarak hazırlayan CZN Burak ve ekibi, ürünleri paketlere yerleştirirken virüse karşı dezenfekte etti. Fenomen daha sonra ekibiyle birlikte hazırladıkları kolileri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.

Instagram, CZN Burak'ın videosunu resmi sayfasında paylaştı
 

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İnstagramVideoCZN BurakResmi Hesap
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