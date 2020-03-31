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Ireland Baldwin'den karantina paylaşımı : "Artık kimin umrunda"

Amerikalı model Ireland Baldwin'de kendini eve kapatan ünlülerden. Yeni imajını sosyal medya üzerinden duyuran Baldwin, paylaşımına "Dün ayrıca saçlarımı da kendim kestim, çünkü artık kimin umurunda" notunu düştü

31 Mart 2020 Salı 16:56
Ireland Baldwin'den karantina paylaşımı : "Artık kimin umrunda"

24 yaşındaki Amerikalı model Ireland Baldwin,diğer ünlüler gibi koronavirüsten korunmak adına önlem amaçlı kendisini eve kapattı.

Karantina altında olan Baldwin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saçlarını kestiğini ifade etti.

"ARTIM KİMİN UMURUNDA"

Koronavirüs sebebiyle kuaföre gidemediğini dile getiren Baldwin, paylaşımına "Dün ayrıca saçlarımı da kendim kestim, çünkü artık kimin umurunda" notunu düştü

Ireland Baldwin'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. 

Baldwin, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla büyük göğüs ölçüsü yüzünden içine girmekte zorlandığı kıyafetinden dert yanmıştı.

Ayna karşısında çekilen pozlarını yayınlayan Ireland Baldwin, paylaşımına şu notu düşmüştü:

"UMURUMDA DEĞİL"

Göğüslerim kıyafetin üst kısmına uymuyorsa da umurumda değil. Ben yine de düz göğüslü, 20 yaşındaki sanat öğrencisi olduğumu iddia etmeye devam edeceğim.

Son Güncelleme: 31.03.2020 17:04
Anahtar Kelimeler:
Ireland Baldwin
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