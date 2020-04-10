İrem Derici çılgına döndü: 'Sanki ana avrat küfür ettim'

Sunucu Seda Akgül, canlı yayında bu konuya değinirken “Bize ne kardeşim senin tekil cinsel hayatından. Mecbur musun açıklamaya" diye çıkışınca İrem derici çılgına döndü.

İrem Derici; "Sankietmişim gibi bipliyorsunuz anlamıyorum. Yapılan montaj nasıl işinize gelirse öyle yapılmış. Öyle bir lanse ediyorsunuz ki sanki ben ana avrat küfür etmişim gibi. Her şeyi çarpıtmanıza izin vermeyeceğim. Öyle bir konuşursunuz ki ekran önünde prensesçilik oynuyorsunuz. Bir şeyi yapacaksanız tam yapın sonraki bölümü de verin" diyerek konun çarpıtıldığını dile getirdi.



Programın diğer sunucusu Seren Serengil ise "Magazin böyle bir şey değil. Her şeyi vermek zorunda değiliz. Bu tip konuşmalar sana yakışmıyor" diyerek Derici'yi uyardı.



