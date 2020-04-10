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İrem Derici çılgına döndü: 'Sanki ana avrat küfür ettim'

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in canlı yayınına katılan İrem Derici, ''Dr. Mehmet Öz'ün karantinada kalan insanlara bol bol çocuk ve seks yapın tavsiyeleri var. Peki yalnızlar ne yapsın?” sorusuna 33 yaşındaki popçu, “Mastürbasyon mu yapın diyeyim. Şu dönemde herhalde kimsenin aklına seks gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur" yanıtını vermişti.

10 Nisan 2020 Cuma 19:40
İrem Derici çılgına döndü: 'Sanki ana avrat küfür ettim'

Sunucu Seda Akgül, canlı yayında bu konuya değinirken “Bize ne kardeşim senin tekil cinsel hayatından. Mecbur musun açıklamaya" diye çıkışınca İrem derici çılgına döndü.

İrem Derici çılgına döndü: 'Sanki ana avrat küfür ettim'

İrem Derici; "Sanki küfür etmişim gibi bipliyorsunuz anlamıyorum. Yapılan montaj nasıl işinize gelirse öyle yapılmış. Öyle bir lanse ediyorsunuz ki sanki ben ana avrat küfür etmişim gibi. Her şeyi çarpıtmanıza izin vermeyeceğim. Öyle bir konuşursunuz ki ekran önünde prensesçilik oynuyorsunuz. Bir şeyi yapacaksanız tam yapın sonraki bölümü de verin" diyerek konun çarpıtıldığını dile getirdi. 

İrem Derici çılgına döndü: 'Sanki ana avrat küfür ettim'
Programın diğer sunucusu Seren Serengil ise   "Magazin böyle bir şey değil. Her şeyi vermek zorunda değiliz. Bu tip konuşmalar sana yakışmıyor" diyerek Derici'yi uyardı.  

İrem Derici çılgına döndü: 'Sanki ana avrat küfür ettim'
 

Son Güncelleme: 10.04.2020 20:06
Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilIrem DericiKüfürSedaakgül
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