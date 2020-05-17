İrem Derici'den ilginç açıklama: ''Reklamcı olan babamın projesiydim''

İlginç açıklamları ve sivri dili yüzünden gündemden düşmeyen İrem derici, katıldığı bir radyo programında yine çarpıcı açıklamalar yaptı. Karantina nedeniyle evinden öıkmayan güzel şarkıcı, babasından dert yaıp, ''33 yaşındayım artık bıraksınlar beni'' dedi.

Derici, şarkıcı olmak stediğini belirttiğinde, babası Hulusi Derici'nin kendisini desteklemediğini belirterek: “Beni zorla bir reklam şirketinde metin yazarı yaptı. Şarkıcı olmamı istemedi. Şarkı yarışmasına katıldığımda vazgeçmeyeceğimi anladı, yardım etti. Reklamcı olan babamın projesi olarak devam ettiğim için aklımın bile almayacağı bir yere geldim. Son 2 yıldır sallantılı bir dönemdeyim. Çünkü şarkılarımı kendim seçiyorum. Babam ‘Direksiyonu bana bırak, eski şaşaalı günlerine dönelim’ diyor. Ama 33 yaşına girdim, bıraksınlar beni artık.” ifadelerini kullandı.