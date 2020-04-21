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İrem Derici'den şok itiraf; 'Estetiksiz tek bir yerim var'

Bir radyo programına telefonla bağlanan İrem Derici, yeni şarkısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Nisan 2020 Salı 06:39
İrem Derici'den şok itiraf; 'Estetiksiz tek bir yerim var'

Koronavirüs salgını nedniyle evinden çıkmayan İrem Derici, bir radyo programına telefonla bağlanarak yeni şarkısı 'Dudak Payı'ndan bahsetti.  Ünlü Şarkıcı her zaman  olduğu gibi neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.  Klibini evde çektiği Dudak Payı adlı şarkısından bahseden Derici, "Evde klip çekmek değişik. Murat Joker geldi, evde klip çekecek ama benim evin dekoru hiç öyle tasarım değil. Muşambayla evin içini örttük." diyerek  klibin çekimleri hakkında da bilgi verdi.  

İrem Derici'den şok itiraf; 'Estetiksiz tek bir yerim var'

Klip çekimleri için makyajını da kendisinin  yaptığını ifade eden İrem Derici, , "Edis’in evde çektiği klibi de sevdim ama izledikçe başım dönüyor. O nasıl ev öyle, hiç durmuyor klipte" diyerek Edis'e de gönderme yapmadan edemedi. İrem Derici,  yeni şarkısının heyecanını yaşadığını kelimelere dökerken , "Şarkımın adı 'Dudak Payı.' Zaten tek estetiksiz yerim dudaklarım" diyerek kahkaha attı. 
İrem Derici'den şok itiraf; 'Estetiksiz tek bir yerim var'

Son Güncelleme: 21.04.2020 06:39
Anahtar Kelimeler:
MagazinEstetikIrem Derici
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