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İrem Derici 'Dudak Payı'nın klibine evinde çekti; İşte o klip!

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatımızda köklü değişimler yaptığımız bu dönemde sanat camiasından da alışılmadık hamleler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan İrem Derici, evinde cektiği klibi yayınlayarak bu değişime ayak uyduran isimlerden biri.

18 Nisan 2020 Cumartesi 14:59
İrem Derici 'Dudak Payı'nın klibine evinde çekti; İşte o klip!

Salgının ülkemizde görülmesinin ilk dönemlerinden beri  takipçileriyle canlı yayın aracılığıyla buluşmayı ihmal etmeyen İrem Derici, bir adım daha ileri giderek evinde klip çekti.  Hayranlarıyla buluşmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan Derici, sevenlerine bir sürpriz yaparak 'Dudak Payı' adlı şarkısına evinde klip çekti.  

İrem Derici 'Dudak Payı'nın klibine evinde çekti; İşte o klip!

İrem Derici, karantina boyunca canlı konserler vermeye devam ederken, bir taraftan da sözü ve bestesi Emrah Demiralp’e, aranjesi Alper Atakan’a ait ‘Dudak Payı’ adlı yeni şarkısını müzikseverlerin ve hayranlarının  beğenisine sundu.  Şarkının tanıtım  fotoğraflarını da kendisi telefonuyla çektiğni belirten Derici, dijital platformlarda da bu fotoğraflardan seçtiği bir fotoğrafın kullanılacağını açıkladı.  

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