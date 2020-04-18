İrem Derici 'Dudak Payı'nın klibine evinde çekti; İşte o klip!

Salgının ülkemizde görülmesinin ilk dönemlerinden beri takipçileriyle canlı yayın aracılığıyla buluşmayı ihmal etmeyen İrem Derici, bir adım daha ileri giderek evinde klip çekti. Hayranlarıyla buluşmak için hiçbir fırsatı kaçırmayan Derici, sevenlerine bir sürpriz yaparak 'Dudak Payı' adlı şarkısına evinde klip çekti.

İrem Derici, karantina boyunca canlı konserler vermeye devam ederken, bir taraftan da sözü ve bestesi Emrah Demiralp’e, aranjesi Alper Atakan’a ait ‘Dudak Payı’ adlı yeni şarkısını müzikseverlerin ve hayranlarının beğenisine sundu. Şarkının tanıtım fotoğraflarını da kendisi telefonuyla çektiğni belirten Derici, dijital platformlarda da bu fotoğraflardan seçtiği bir fotoğrafın kullanılacağını açıkladı.