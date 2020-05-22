İrem Derici, eleştirilere dayanamadı Seren Serengil'in geçmişini ifşa etti!

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programının sunucularında Seren Serengil ve Bircan Bali,programlarında İrem Derici'nin geçtiğimiz günlerde alkolü bırakması yönünde yaptığı açıklamalarını ele aldılar. İrem Derici'de bu eleştirilere dayanamadı ve Seren Serengil'i geçmiş fortoğraflarını kullanarak ifşa etti.

İrem Derici'nin katıldığı bir yayında, "Boş yapıyorlar. Alkolü bıraktığımın ertesi günü bir de. Kadınlardan biri ertesi gün istifa etti" demesi önce Seren Serengi ve Bircan Bali'yi kızdırdı. Derici'nin bu sözleri, karşısında 'Söylemezsem Olmaz' sunucularından Seren Serengil, "İrem Derici sanatçı filan değil. Son derece avam ve kalitesiz konuşma tarzı" karşılığını verdi. Serengil konuşmasında ayrıca, "Hiç aynaya bakmadığını düşünüyorum. Sadece avam ve hakaret dolu söylemleriyle gündem yaratmaya çalışıyor. Arkadan sallamak çok kolay. Biraz terbiyeli olun. Ajdar'ın da şarkısı tutmuştu zamanında ne olacak?" şeklindeki sözleri de oldukça fazla dikkat çekti.

İrem Derici, ise program sırasında hakkında yapılan açıklamalardan sonra Seren Serengil'e sosyal medya hesabı üzerinden sert bir cevap verdi. İnstagram hesabının story bölümünden paylaşım yapan Derici, "Ablacım bıktım senden. Git yaşıtlarınla oyna, beni bir sal artık. Bundan sonra adımı her andığında bir yavru kedi ölecek gibi düşün ve kapat o ağzını" sözlerini yazdı.

İrem Derici, nu açıklamayla da kalmadı ve Serengil'in geçmişine ait haber görsellerini paylaştı. Serengil'e ait eski haberleri Instagram hikaye bölümünden paylaşan Derici, "Seni küçük şizo" notunu düştü.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 18:07