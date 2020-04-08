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İrem Derici ‘karantinada seks’ tavsiyesine fena kızdı

Bir Youtube kanalında sohbet programına katılan İrem Derici, seyredenleri şoke edecek açıklamalar yaptı. Her zamanki gibi sözünü esirgemeyen ünlü şarkıcı, yine dobra dobra konuşup sevenlerini şaşırtmadı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 18:21
İrem Derici ‘karantinada seks’ tavsiyesine fena kızdı


Dr. Mehmet Öz’ün ‘karantinada bol bol sevişin’ açıklaması kendisine hatırlatılan Derici, sizin tavsiyeniz nedir? Sorusuna; “Kendinizi tatmin mi edin diyeyim? Şu dönemde herhalde kimsenin aklına cinsel ilişki gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur. Ben yalnızım mesela... Allah'tan köpeğim var ama o da nereye kadar? Öpüyorsun, ağzın kıl doluyor. Şu an tek düşündüğüm şey, anneme nasıl sarılacağım, sahneye ne zaman çıkacağım gibi şeyler."  Şeklinde cevap vererek bombayı patlattı.  

İrem Derici ‘karantinada seks’ tavsiyesine fena kızdı

Estetik konusunda da fikirlerini beyan eden Derici, "Estetiğin bir sınırı olmalı mı? Yaptırdığı estetikleri saklayan insanlar var, ne düşünüyorsunuz?"  sorusunu ise; “Türkiye’de çıkıp da oram buram yapma diyerek dürüstçe söyleyen insanlardan biriyim. Estetiğin bence bir limiti yok, ihtiyacın varsa yaptır ama artık popo görmek istemiyorum. Giriyorum bazılarının fotoğraflarına popo ağzımızda, sahnede popo ağzımızda, popo kusacağız artık. Erkekler seviyor olabilir ama ben görmek istemiyorum” diyerek cevapladı.  

İrem Derici ‘karantinada seks’ tavsiyesine fena kızdı

Anahtar Kelimeler:
KarantinaIrem DericiSeksPopo
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