İrem Derici ‘karantinada seks’ teklifine fena kızdı



Dr. Mehmet Öz’ün ‘karantinada bol bol sevişin’ açıklaması kendisine hatırlatılan Derici, sizin tavsiyeniz nedir? Sorusuna; “Kendinizi tatmin mi edin diyeyim? Şu dönemde herhalde kimsenin aklına cinsel ilişki gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur. Ben yalnızım mesela... Allah'tan köpeğim var ama o da nereye kadar? Öpüyorsun, ağzın kıl doluyor. Şu an tek düşündüğüm şey, anneme nasıl sarılacağım, sahneye ne zaman çıkacağım gibi şeyler." Şeklinde cevap vererek bombayı patlattı.

Estetik konusunda da fikirlerini beyan eden Derici, "Estetiğin bir sınırı olmalı mı? Yaptırdığı estetikleri saklayan insanlar var, ne düşünüyorsunuz?" sorusunu ise; “Türkiye’de çıkıp da oram buram yapma diyerek dürüstçe söyleyen insanlardan biriyim. Estetiğin bence bir limiti yok, ihtiyacın varsa yaptır ama artık popo görmek istemiyorum. Giriyorum bazılarının fotoğraflarına popo ağzımızda, sahnede popo ağzımızda, popo kusacağız artık. Erkekler seviyor olabilir ama ben görmek istemiyorum” diyerek cevapladı.