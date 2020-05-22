İrem Derici kuaför çıkışı görüntülendi; Demet Akalın'a gönderme yaptı

Demet Akalın’ın “Ben bile geçinemiyorum” ifadeleri üzerine konuşan Derici, “Güzel para kazanıyoruz ama gider de var. Bunlar haklı isyanlar. Sonuçta açlıktan ölmeyeceğiz. Tarhanamızı kaynatırız. Geçinemeyeyi açlık sınırı olarak görüyorum. Kiramı ödeyemezsem, annemi evine dönerim” diye konuştu.

İrem Derici ayrılırken “Yaklaşık 60 gündür karantinadayım. Artıke gitme zamanı gelmişti. Maske aslında işime geldi. Buraya yürüyene kadar 10 kişiyle fotoğraf çekilirdim. Şimdi, kısa boylu bir kadın geçiyor diye kimse yüzüme bile bakmıyor. Siz bile zor tanıdınız” diyerek gazetecilere takılmayı da ihmal etmedi.