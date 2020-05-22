İrem Derici kuaför çıkışı görüntülendi; Demet Akalın'a gönderme yaptı

Şarkıcı İrem Derici, Nişantaşı’nda kuaföründen çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Derici, “maske ise yaradı, siz bile zor tanıdınız” dedi.

İrem Derici kuaför çıkışı görüntülendi; Demet Akalın'a gönderme yaptı
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Demet Akalın’ın “Ben bile geçinemiyorum” ifadeleri üzerine konuşan Derici, “Güzel para kazanıyoruz ama gider de var. Bunlar haklı isyanlar. Sonuçta açlıktan ölmeyeceğiz. Tarhanamızı kaynatırız. Geçinemeyeyi açlık sınırı olarak görüyorum. Kiramı ödeyemezsem, annemi evine dönerim” diye konuştu. 

İrem Derici kuaför çıkışı görüntülendi; Demet Akalın'a gönderme yaptı
İrem Derici ayrılırken “Yaklaşık 60 gündür karantinadayım. Artık kuaföre gitme zamanı gelmişti. Maske aslında işime geldi. Buraya yürüyene kadar 10 kişiyle fotoğraf çekilirdim. Şimdi, kısa boylu bir kadın geçiyor diye kimse yüzüme bile bakmıyor. Siz bile zor tanıdınız” diyerek gazetecilere takılmayı da ihmal etmedi. 

İrem Derici kuaför çıkışı görüntülendi; Demet Akalın'a gönderme yaptı

İrem Derici kuaför çıkışı görüntülendi; Demet Akalın'a gönderme yaptı


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