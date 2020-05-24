İrem Derici: müziği bırakacak mı? 'Don atlet koşarım'

Geçtiğimiz günlerde 'Hayatta beni heyecanlandıran hiçbir şey yok artık!' şeklindeki açıklamasıyla 'Genç yaşta hayattan bezmiş' şeklinde yorumlara sebep olan Derici, müziği bırakabileceği sinyallerini verdi. Genç şarkıcı İrem Derici, '10 milyon liran olsa kaç günde nereye harcarsın?' sorusuna 'Don atlet koşarım. Eli yüzü düzgün bir ev alırım. Gerisiyle de yatırım yaparım. Bankaya koyarım. Onun faiziyle yaşardım. Ve bu işi bırakırdım. İnsanlar beni çok yordu çünkü.'



Derici, Ramazan Bayramı vesilesiyle küslerin barıştığı ve kendisinin kimi affedeceği şeklinde sorulan soruya; 'Kimseye küsecek kadar önem vermiyorum. Sırf bayram diye kimse kimseyi affetmek zorunda da değilim' diyerek kimseye değer vermediğini belirtti.

