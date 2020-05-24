İrem Derici: müziği bırakacak mı? 'Don atlet koşarım'

Şarkıcı İrem Derici, katıldığı bir magazin programında 'kimseyi affedecek kadar değer vermiyorum, insanlar beni çok yordu' diyerek samimi açıklamalar yaptı.

İrem Derici: müziği bırakacak mı? 'Don atlet koşarım'
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Geçtiğimiz günlerde 'Hayatta beni heyecanlandıran hiçbir şey yok artık!' şeklindeki açıklamasıyla 'Genç yaşta hayattan bezmiş' şeklinde yorumlara sebep olan Derici, müziği bırakabileceği sinyallerini verdi. Genç şarkıcı  İrem Derici, '10 milyon liran olsa kaç günde nereye harcarsın?' sorusuna 'Don atlet koşarım. Eli yüzü düzgün bir ev alırım. Gerisiyle de yatırım yaparım. Bankaya koyarım. Onun faiziyle yaşardım. Ve bu işi bırakırdım. İnsanlar beni çok yordu çünkü.' 

İrem Derici: müziği bırakacak mı? 'Don atlet koşarım'
Derici, Ramazan Bayramı vesilesiyle küslerin barıştığı ve kendisinin kimi affedeceği şeklinde sorulan soruya;  'Kimseye küsecek kadar önem vermiyorum. Sırf bayram diye kimse kimseyi affetmek zorunda da değilim'  diyerek kimseye değer vermediğini belirtti.  


İrem Derici: müziği bırakacak mı? 'Don atlet koşarım'


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