İrem Derici takipçisine demediğini bırakmadı; 'Tam olarak Cehalet'

Derici'nin paylaştığı fotoğrafta, boynunda kadını simgeleyen bir kolya vardı. Takipçilerinden bazılar Derici'nin kolyesini haç işaretine bezetti. Deici'nin takipçileri tepkili mesajlar yollamaya başladılar. Tüm bunların üzerine ünlü şarkıcının bir tkaipçisi yaptığı yorumda "Boynunuzda haç mı taşıyorsunuz?" diye sorunca deliye dinen güzel şarkıcı, takipçisini çok fena azarladı.

Deici, gelen tepkilere zaten sinirlenmişken, kadın sembolü olan kolyesini haç işareti olarak yorumlayan takipçisine "Tam olarak sensin işte cehalet. Ya da ileri derece hipermetrop. Cahil" karşılığını verdi.



