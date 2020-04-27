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İrem Derici takipçisine demediğini bırakmadı; 'Tam olarak Cehalet'

Karantina süresince yaptığı her paylaşımla gündeme damga vurmayı başaran İrem Derici'yi, bir takipçisi fena kızdırdı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 22:29
İrem Derici takipçisine demediğini bırakmadı; 'Tam olarak Cehalet'

Derici'nin paylaştığı fotoğrafta, boynunda kadını simgeleyen  bir kolya vardı. Takipçilerinden bazılar Derici'nin kolyesini haç işaretine bezetti.  Deici'nin takipçileri tepkili mesajlar yollamaya başladılar.  Tüm bunların üzerine ünlü şarkıcının bir tkaipçisi yaptığı yorumda "Boynunuzda haç mı taşıyorsunuz?"  diye sorunca  deliye dinen güzel şarkıcı, takipçisini çok fena azarladı.  

İrem Derici takipçisine demediğini bırakmadı; 'Tam olarak Cehalet'

Deici, gelen tepkilere zaten sinirlenmişken, kadın sembolü olan kolyesini haç işareti olarak yorumlayan takipçisine "Tam olarak sensin işte cehalet. Ya da ileri derece hipermetrop. Cahil" karşılığını verdi.

İrem Derici takipçisine demediğini bırakmadı; 'Tam olarak Cehalet'
 

Anahtar Kelimeler:
İnstagramIrem DericiCahil
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