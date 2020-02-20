betgram betgram setrabet

İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115642
ALTIN
317.646
DOLAR
6.1029
STERLİN
7.8565
EURO
6.5856

İrem Derici takipçisine verdiği cevapla şaşırttı

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabında bir takipçisinin yorumuna olay yaratacak cevap verdi.

20 Şubat 2020 Perşembe 21:53
İrem Derici takipçisine verdiği cevapla şaşırttı

32 yaşındaki şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren isimlerden biri. Derici, geçtiğimiz günlerde araba seyahat ederken eğlenceli anlarını ''Kafamın içi'' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

irem derici

Derici'nin bir takipçisi de bu paylaşıma "Kaç yaşına gelmiş kadın ne diye böyle videolar paylaşır ki... Bir olgunlaşamadı. Ya küfür eder, ya hakaret eder. Diğer ünlüler ile alakan yok" şeklinde bir yorumda bulundu. İrem Derici, bu yoruma ''İyi ki yok'' diyerek karşılık verdi. Derici'nin kendisini diğer ünlülerden ayırt ederek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.
 

Anahtar Kelimeler:
İnstagramSosyal MedyaYorumIrem DericiTakipçisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu Yasemin Özilhan geri dönüyor
Oyuncu Yasemin Özilhan geri dönüyor
Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür ile alışverişte görüntülendi
Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür ile alışverişte görüntülendi
Pelin Karahan'dan müjdeli haber
Pelin Karahan'dan müjdeli haber
Şarkıcı Berkay ve kızı Arya'nın alışveriş keyfi
Şarkıcı Berkay ve kızı Arya'nın alışveriş keyfi
Murat Dalkılıç'tan evlilik haberleri jet yanıt
Murat Dalkılıç'tan evlilik haberleri jet yanıt
Şarkıcı Gülşen'in ülke özlemi
Şarkıcı Gülşen'in ülke özlemi

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 21 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
MORPA KAMPÜS giriş nasıl yapılır? Morpa kampüs kayıt işlemleri
Gözlük camının buğulanmaması için öneriler
En güzel Resimli ve Yazılı Cuma Mesajları 21 Şubat 2020
Rüyada cami görmek ne demektir? Rüyada camii görmenin anlamı ve tabiri
Hayırlı cumalar! 21 Şubat Cuma mesajları ve en anlamlı cuma sözleri
Rüyada şeftali görmek ne demektir? Rüyada şeftali görmenin anlamı ve tabiri
Resimli Hayırlı Cumalar mesajları 21 Şubat 2020
Rüyada araba sürmek ne demektir? Rüyada araba sürmenin anlamı ve tabiri
En Güzel Resimli Cuma mesajları 21 Şubat 2020
Rüyada öpüşmek ne demektir? Rüyada öpüşmenin anlamı ve tabiri
Şok Market kasadan para gönderme işlemi nasıl yapılır?
Özel hastanelerin ortodontik diş teli fiyatları 2020
Gelinim Mutfakta Best Of yarışmacıları kimler olacak? Kanal D Gelinim Mutfakta Best Of yarışmasında yarışacak isimler
2020 Merkür Retrosu ne zamandır? Merkür retrosu tarihleri ve etkileri nelerdir? 16 Şubat Merkür Retrosu nedir, ne zaman bitecek?
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesinde başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenlerin isim listesi yayınlandı!
Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmenin anlamı ve tabiri
Bim 21 Şubat – 28 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası
Rüyada böcek görmek ne anlama gelir? Rüyada böcek görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada para bulmak nedemektir? Rüyada para bulduğunu görmenin anlamı ve tabiri
2020 Elektrik aboneliği için gerekli evraklar ve depozito ücret bilgisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.