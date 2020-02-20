İrem Derici takipçisine verdiği cevapla şaşırttı

32 yaşındaki şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren isimlerden biri. Derici, geçtiğimiz günlerde araba seyahat ederken eğlenceli anlarını ''Kafamın içi'' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Derici'nin bir takipçisi de bu paylaşıma "Kaç yaşına gelmiş kadın ne diye böyle videolar paylaşır ki... Bir olgunlaşamadı. Ya küfür eder, ya hakaret eder. Diğer ünlüler ile alakan yok" şeklinde bir yorumda bulundu. İrem Derici, bu yoruma ''İyi ki yok'' diyerek karşılık verdi. Derici'nin kendisini diğer ünlülerden ayırt ederek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

