İrem Derici'ye karantina yaradı; '45 gündür içmiyorum'

Derici, her zaman olduğu gibi kendi üslubuyla başından geçenleri anlatırken "Benim pop sektörüne asla ve asla girmemem gerekiyormuş. Boşver pop sektörünü, ünlü olmamam gerekiyormuş. Her istediğim olmuyor, bu niye oldu anlamadım." zösleriyle seyirciyi gülümsetti.



Şarkıcılığa başlamadan önce farklı bir alanda eğitim aldığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Eğitimim çok farklı, dinlediğim ve normal hayatımda söylediğim müzik çok farklı. Sosyoloji bitirdim, pazarlama iletişim masterı yaptım. Barcelona'ya okumaya gittim, alkolik olup geri döndüm. Elimde ciğer döndüm, 'anne olmuyor' dedim." şeklinde konuştu.



Babası ile arasındaki tatlı sert çatışma herkes tarafından bilinen İrem Derici, "Kalemim de kuvvetli, babam reklamcı olduğu için beni bir ajansta işe soktu. 9,99'luk pizzayı satmak için üç gün başlık yazıyorum. Giriyorum toplantıya, 'olmamış' deniyor. Her gün trafikte Maslak'tan Nişantaşı'na gidiyorum. Yolda sevdiğim şarkıları söylüyorum, besteler yapıyorum. 'Ben bunun için mi geldim dünyaya?' diyorum. Gittim, 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldım." diyerek O Ses Türkiye macerasını anlatmaya başladı.

Derici, O Ses Türkiye macerasını anlatırken "Bir gece Taksim'deyiz. Her gittiğimiz yerde şişeler devriliyor, kadehler kırılıyor. Bir arkadaşım, 'The Voice yarışmasını Türkiye'de Acun (Ilıcalı) yapıyormuş. Yarın elemesi varmış' dedi. Seçmelerin gittiğimiz mekanın yanındaki otelde olacağını söyledi. Barut şekilde sarhoş, sabahın 7'sinde oraya gittim. Seçmeleri geçtim. Bir gün kahvaltı edeceğiz, telefon çaldı. 'Acun Medya'dan bekliyoruz' dediler. Üç gün sonra katıldım, bir tek Hülya Avşar döndü. Son tercihim Avşar'dı, bir tek o dönünce kendimi kollarına attım." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 21:00