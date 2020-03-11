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İrem Derici'ye taciz davasında karar verildi!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, 3 Haziran 2019 ile 6 Haziran 2019 'da Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek kendisini taciz eden hayranı E.K.'den (33) şikayetçi olmuştu. Mahkeme kararını verdi!

11 Mart 2020 Çarşamba 22:18
İrem Derici'ye taciz davasında karar verildi!

Şüphelinin o tarihlerde müşteki İrem Derici'ye, "Günaydın aşkım, seviyorum seni, iyi geceler aşkım" şeklinde birçok mesaj göndererek tacizde bulunduğu idda ediliyordu. Şüphelinin 22 Ağustos 2019 tarihinde ise Derici'nin ikametine gittiği, ikamet ettiği evin önünde Derici'nin çalışanına "İrem Hanım'a aşığım" dediği, 26 Ağustos 2019'da ise yine eve giderek zili çaldığı, müştekiye ismiyle seslendiği belirtiliyordu. İddianameye göre, şüpheli E. K. hakkında "Zincirleme olarak cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 günden 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 

irem


Sanık E.K. 27 Ağustos tarihinde gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. İrem Derici'nin oturduğu evin kapısına gelerek taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu, gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan E.K. (33) "cinsel taciz" suçundan 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık E.K. hakkında verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı. 

Son Güncelleme: 11.03.2020 22:19
Anahtar Kelimeler:
MahkemeIrem DericiTacizTaciz Davası
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