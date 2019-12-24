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İrem Derici'den evlilik açıklaması

Şarkıcı İrem Derici, muhabirlerin evlilik ile ilgili sorusuna ilginç bir cevap vererek kafaları karıştırdı.

24 Aralık 2019 Salı 22:43
İrem Derici'den evlilik açıklaması

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yaptığı ilginç açıklamalarla sıkça adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Bir süredir aşk hayatında umduğunu bulamayan Derici, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere takıldı. 

İrem Derici Den evlilik açıklaması ile ilgili görsel sonucu

İrem Derici, Amerika'dan yakın bir arkadaşının geldiğini ve onunla buluşmaya gittiğini “Arkadaşımın düğünü var. Gelinlik provasında, illa sen de gel deyince onu kıramadım” sözleriyle belirtti. Muhabirler ise “Darısı başınıza inşallah İrem Hanım” şeklinde karşılık verince Derici,  “Aman yok arkadaşlar. Ben bu saatten sonra o kadar beyaz ancak kefen giyerim'' şeklinde ilginç bir açıklamada bulundu.

Son Güncelleme: 24.12.2019 22:43
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