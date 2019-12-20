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İrem Derici'den hayranına espirili cevap

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabına bir hayranının "Sizi O Ses Türkiye'de jüri olarak görmek istiyoruz" yorumuna esprili bir şekilde cevap verdi.

20 Aralık 2019 Cuma 17:06
İrem Derici'den hayranına espirili cevap

İrem Derici, 2011 yılında 'O Ses Türkiye' yarışmasına katılmıştı. Yarışmada performansının kötü olduğu söyleyen jüri üyelerinden yalnız Hülya Avşar dönmüştü. Diğer üç jürisi  Mustafa Sandal, Murat Boz ve Hadise ise Avşar’ın kararıyla dalga geçmişlerdi.

Yarışmadan sonra pes etmeyerek adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran ve şimdilerin en çok dinlenen şarkıcılarından biri olan İrem Derici, yaptığı açıklamalarla da adından sıkça söz ettiriyor. 

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Sosyal medya hesabından bir hayranının  “Seni O Ses Türkiye'de jüri olarak görmek istiyoruz, sık sık ekranlarda olmalısın” yorumuna Derici, “Koltuklar dolu ayol, Seda Abla'mın kucağına mı oturayım?” şeklinde yanıt verdi.

Son Güncelleme: 20.12.2019 17:06
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