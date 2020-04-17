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İrem Derici’nin canlı yayında ‘kabızlık’ itirafı pes dedirtti!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yine yaptı yapacağını. Açtığı canlı yayında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Derici, ‘Dünyanın en zevkli şeyi ne?’ sorusuna öyle bir cevap verdi ki herkes hayretler içinde kaldı.

17 Nisan 2020 Cuma 07:35
İrem Derici’nin canlı yayında ‘kabızlık’ itirafı pes dedirtti!

Bir takipçisinin ‘Dünyanın en zevkli şeyi nedir?’ diye sorması üzerine Derici, verdiği cevapla şoke etti. Geçtigimiz yıl geçirdiği hastalık ve yoğun bakım sürecinin ardından 15 gün kabız olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı,  bu soruya ‘kaka yapmak’ diye cevap verdi.  

İrem Derici’nin canlı yayında ‘kabızlık’ itirafı pes dedirtti!


İrem Derici kendisine sorulan soruya; "Buna kimisi seks der, kimisi yemek yemek der ama ben çok net kaka yapmak derim. Hiç öyle ünlüler sıçıyor mu saçmalıklarına girmeyin. Bağırsak ikinci beyindir. Ben bu konuda çok çektim. 10-15 gün boyunca giren çok, çıkan yoktu." Şeklinde cevap verdi. 

Son Güncelleme: 17.04.2020 07:47
Anahtar Kelimeler:
Canlı YayınIrem DericiKabızKaka
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