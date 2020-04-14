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İrem Derici’nin “karantinada güzelleştim” pozu!

Covid-19 salgını nedeniyle evinden çıkmayan İrem Derici, sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Son paylaştığı cesur pozlarıyla da hayranlarından tam not aldı.

14 Nisan 2020 Salı 07:19
İrem Derici’nin “karantinada güzelleştim” pozu!

Geçtiğimiz günlerde Dr. Mehmet Öz’ün ‘karantinada bol bol sevişin’ tavsiyesine verdiği "Mastürbasyon mu yapın diyeyim. Şu dönemde herhalde kimsenin aklına seks gelmiyordur, geldiği gibi de gidiyordur" cevabıyla çok konuşulan Derici, İnstagram’dan paylaştığı yeno fotoğraflarıyla ve yaptığı açıklamayla yine gündeme oturmayı başardı.  

İrem Derici’nin “karantinada güzelleştim” pozu!

Paylaştığı iki fotoğraftan ilkinin altına "Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım eve kendimi" notunu ekleyen Derici,  diğer fotoğrafın altına ise "Belli etmeden sev beni" diye yazdı.  Derici’nin paylaştığı fotoğraflar takipçilerini mest etti.

İrem Derici’nin “karantinada güzelleştim” pozu!

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KarantinaIrem DericiKORONAGüzelleştim
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