İrem Sak 'Evde Kal'ınca!

Korona virüs sebebiyle evden dışarı çıkmayan ünlü oyuncu, İstagram hesabı üzerinden esprili paylaşaımlar yaparak takipçilerini eğlendirmeyi de ihmal etmiyor. Güzel oyuncu son yaptığı paylaşımda, klipte giydiği gelinliğe gönderme yaparak hayranlarını gülümsetti.

Fatih Artman ile birlikte rol aldığıklibinden gelinlik giydiği bir fotoğraf seçerek "Bu kaçıncı çekim, bu kaçıncı gelinlik bilmiyorum. Ama çeyrek altın 506,04 olmuş" notunu yazan, bu paylaşımına 150 bin'den fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Yorumarda hayranlarının güzel oyuncuya 'dın' anlamında esprili göndermeler yapmaları dikkat çekti.