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İrem Sak 'Evde Kal'ınca!

Yakın zamanda Can Bonomo'nun ‘Sen Bunları Duyma’ adlı teklisine çektiği klipte rol alan oyuncu İrem Sak, arada klipten kareler seçerek takipçilerinin beğenisine sunuyor.

23 Mart 2020 Pazartesi 21:31
İrem Sak 'Evde Kal'ınca!

Korona virüs sebebiyle evden dışarı çıkmayan ünlü oyuncu, İstagram hesabı üzerinden esprili paylaşaımlar yaparak takipçilerini eğlendirmeyi de ihmal etmiyor.  Güzel oyuncu son yaptığı paylaşımda, klipte giydiği gelinliğe gönderme yaparak hayranlarını gülümsetti.  

İrem Sak 'EvdeKalı'ınca!

Fatih Artman ile birlikte rol aldığı Can Bonomo klibinden  gelinlik giydiği bir fotoğraf seçerek "Bu kaçıncı çekim, bu kaçıncı gelinlik bilmiyorum. Ama çeyrek altın 506,04 olmuş"  notunu yazan İrem Sak, bu paylaşımına 150 bin'den fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.  Yorumarda hayranlarının güzel oyuncuya 'evde kaldın' anlamında esprili göndermeler yapmaları dikkat çekti.  

İrem Sak 'EvdeKalı'ınca!

Son Güncelleme: 23.03.2020 23:40
Anahtar Kelimeler:
İnstagramIrem SakEvde KalCan Bonomo
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