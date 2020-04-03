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İrem sak; Memeler yandan fışkırıyor ne yapabilirim?

Oyuncu İrem Sak, katıldığı programda olay yaratan açıklamalarıyla gündeme damga vurdu. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu ‘seksi görünmeyi seviyorum’ dedi.

03 Nisan 2020 Cuma 18:22
İrem sak; Memeler yandan fışkırıyor ne yapabilirim?

İbrahim Selim’in sunduğu Bu Gece programına katılan güzel oyuncu İrem Sak, Online olarak katıldığı programda olay yaratacak açıklamalar yaptı.  3 kez burun estetiği olduğunu belirten İrem Sak,  belki bir gün eski burnumu paylaşırım ifadelerini kullandı. 

İrem sak; Memeler yandan fışkırıyor ne yapabilirim?  

İrem Sak’ın asıl bomba açıklaması ise memeleriyle ilgili olan kısmıydı.  Sak; “Dekolte hala neden haber olur ki anlamıyorum. Namus öyle bir şey değil. Evet burada meme var push-up giyince fışkırıyor yanlardan fışkırıyor var böyle bir şey” İfadelerini kullanarak bombayı patlattı.  

İrem sak; Memeler yandan fışkırıyor ne yapabilirim?

Anahtar Kelimeler:
DekolteIrem SakMemeBüyük Göğüs
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