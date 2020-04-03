İrem sak; Memeler yandan fışkırıyor ne yapabilirim?  

İbrahim Selim’in sunduğu Bu Gece programına katılan güzel oyuncu İrem Sak, Online olarak katıldığı programda olay yaratacak açıklamalar yaptı. 3 kez burun estetiği olduğunu belirten İrem Sak, belki bir gün eski burnumu paylaşırım ifadelerini kullandı.

İrem Sak’ın asıl bomba açıklaması ise memeleriyle ilgili olan kısmıydı. Sak; “Dekolte hala neden haber olur ki anlamıyorum. Namus öyle bir şey değil. Evet burada meme var push-up giyince fışkırıyor yanlardan fışkırıyor var böyle bir şey” İfadelerini kullanarak bombayı patlattı.