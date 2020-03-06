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İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a ayarlı gönderme

İrem Sak, geçtiğimiz günlerde başrolünde oynadığı filmin galasında yaptığı konuşma sonrası rol arkadaşı Onur Tuna'yı kızdıran Tuvana Türkay'a ayarlı bir göndermede bulundu.

06 Mart 2020 Cuma 11:19
İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a ayarlı gönderme

Başrollerini Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galasında rol arkadaşı Onur Tuna'yı açıklamalarıyla kızdıran Tuvana Türkay oldukça fazla eleştiri almıştı. Oyuncu İrem Sak ise, bu konuşmanın ardından Tuvana Türkay'a göndermeli açıklama yaptı.

İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a ayarlı gönderme

Son olarak ekranlarıın sevilen dizilerinden biri olan 'Bir Aile Hikayesi'nde oynayan başarılı oyuncu İrem Sak, Nişantaşı'nda kameraların objektifine takıldı. Son günlerde yeni bir proje üzerinde çalıştığını fakat projenin henüz bir netlik kazanmadığı için bilgi vermek istemediğini söyleyen İrem Sak, Tuvana Türkay ve Onur Tuna'nın Ağır Romantik filminin galasında yaşadığı gerilim ile ilgili konuştu.

İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a ayarlı gönderme

Gecede Onur Tuna, ''Çok eğlendik'' açıklaması yapmasına karşılık Türkay'ın "Çok eğlendik gibi klişe cümleler kurmayacağım" diyerek rol arkadaşına laf atmasına öfkelenen İrem Sak, "Çekilen filmlerde eğlendiğin de oluyor, eğlenmediğin de... Ama neyi nasıl yansıtmak ve hangi tavırla söylediğin çok önemli. Kameraların önünde biraz ayar önemli galiba” diyerek ayarlı bir gönderme yaptı. 

Anahtar Kelimeler:
Tuvana TürkayIrem SakOnur Tuna
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