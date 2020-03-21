İrina Moroziuk’dan sınırları zorlayan "evde kal" paylaşımı!

Tüm dünya ülkeleri kendilerini esir alan korona virüsü ile mücadele ederken ünlü isimler de salgının yayılmaması için sosyal medya üzeriden "evde kal" hastagi paylaşımları ile vatandaşları evde kalmaya davet ediyor.

Futbolcular başta olmak üzere birçok isim, #stayathomechallenge (Evde kalmaya meydan okuma) etiketiyle çağrı yapmaya devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Rizespor forması giyen Moroziuk’un eşi, ‘Evde kal’ paylaşımıyla sınırları zorladı. Estetik bir hareket yapmak yerine tuvalet kağıdı rulosunu saran seksi fenomen, ardından kalçasıyla tuvalet kağıdına vurdu.