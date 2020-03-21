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İrina Moroziuk’dan sınırları zorlayan "evde kal" paylaşımı!

Çaykur Rizespor forması giyen Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk sosyal medya sayfasından yaptığı, paylaşımıyla sınırları zorladı.

21 Mart 2020 Cumartesi 22:42
İrina Moroziuk’dan sınırları zorlayan "evde kal" paylaşımı!

Tüm dünya ülkeleri kendilerini esir alan korona virüsü  ile mücadele ederken ünlü isimler de salgının yayılmaması için sosyal medya üzeriden "evde kal" hastagi paylaşımları ile vatandaşları evde kalmaya davet ediyor.

‘EVDE KAL’ HASTAGİ İLE PAYLAŞIM
Futbolcular başta olmak üzere birçok isim, #stayathomechallenge (Evde kalmaya meydan okuma) etiketiyle çağrı yapmaya devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Rizespor forması giyen Moroziuk’un eşi İrina Moroziuk, ‘Evde kal’ paylaşımıyla sınırları zorladı. Estetik bir hareket yapmak yerine tuvalet kağıdı rulosunu saran seksi fenomen, ardından kalçasıyla tuvalet kağıdına vurdu.

Son Güncelleme: 21.03.2020 22:50
Anahtar Kelimeler:
Evde Kalİrina Moroziuk
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