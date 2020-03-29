Işıl Reçber eşinin testi pzitif çıkmasına rağmen 14 gün karantina kuralına uymadı!

3 Mart'ta Abd'ye gidip, 13 gün kaldıktan sonra, 16 Mart'ta Türkiye'ye dönen, ancak eşinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkmasına rağmen, 14 gün kuralına uymayan Işıl Reçber'in bu tutumu tepki çekti. Bu durum, eşinin virüs testi pozitif çıkınca yeniden gündeme geldi. Kendine ait güzellik merkezi olan Işıl Reçber, 'almam gereken önlemleri alıyorum' diyerek, herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Işıl Reçber, katıldığı bir magazin programında kendisini bu şekilde savundu; "Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim, biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar yapıyoruz. Ozon terapi; kanınız alınıyor 100 ml kadar, içine ozon karıştırılıp size enjekte ediliyor. Ben işimden evime gidiyorum. Zaten kimse beni başka türlü dışarıya çıkaramaz. Orada bir sürü hastalarımız var. Kendi özel iş yerime çıkıyorum, almam gereken önlemleri de alıyorum."