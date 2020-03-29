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Işıl Reçber eşinin testi pzitif çıkmasına rağmen 14 gün karantina kuralına uymadı!

Eşi Reçber Rüştü Reçber'in Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Işıl Reçber, 16 Mart'ta ABD'den döndükten sonra 14 gün karantinaya girmeden işe gidip gelmiş ve savunmasıyla da tepki çekmişti.

29 Mart 2020 Pazar 11:23
Işıl Reçber eşinin testi pzitif çıkmasına rağmen 14 gün karantina kuralına uymadı!

3 Mart'ta Abd'ye gidip, 13 gün kaldıktan sonra, 16 Mart'ta Türkiye'ye dönen, ancak eşinin koronavirüs  test sonucu pozitif çıkmasına rağmen, 14 gün kuralına uymayan Işıl Reçber'in  bu tutumu tepki çekti. Bu durum,  eşinin virüs testi pozitif çıkınca yeniden gündeme  geldi. Kendine ait güzellik merkezi olan  Işıl Reçber, 'almam gereken  önlemleri alıyorum' diyerek, herkesi şaşkınlığa uğrattı. 

Işıl Reçber eşinin testi pzitif çıkmasına rağmen 14 gün karantina kuralına uymadı!

Işıl Reçber, katıldığı bir magazin programında kendisini bu şekilde savundu; "Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim, biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar yapıyoruz. Ozon terapi; kanınız alınıyor 100 ml kadar, içine ozon karıştırılıp size enjekte ediliyor. Ben işimden evime gidiyorum. Zaten kimse beni başka türlü dışarıya çıkaramaz. Orada bir sürü hastalarımız var. Kendi özel iş yerime çıkıyorum, almam gereken önlemleri de alıyorum." 

Işıl Reçber eşinin testi pzitif çıkmasına rağmen 14 gün karantina kuralına uymadı!

Son Güncelleme: 29.03.2020 11:25
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KarantinaKORONAPozitifışıl ReçberRüştü Reçber
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