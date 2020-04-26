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Işın Karaca'dan ve Demet Akalın'a sitem dolu gönderme! Eski kocamı...

Karantina süresince adı sansayonlardan ve tartışmalardan eksik olmayan Demet Akalın'ın küslükler listesine , eski dostu Işın Karaca da dahil oldu.

26 Nisan 2020 Pazar 11:07
Işın Karaca'dan ve Demet Akalın'a sitem dolu gönderme! Eski kocamı...

Demet akalın'ın, karantinada yakınlarıyla beraber kutladığı kocası Okan Kurt'un doğum gününe Işın karaca'yı değil de Karaca'nın eski kocası Tuğrul Odabaş’ını davet eedince olaylar gelişti. 

Işın Karaca'dan ve Demet Akalın'a sitem dolu gönderme! Eski kocamı...

İddialara göre kutlamaya davet silmeyen Işın karaca, Demet akalın'a bir Whatsapp mesajı göndererek kırgınlığını dile getirdi. Karaca, Okan Kurt'un doğum gününe Kendisinin davet edilmeyip, eski kocası Tuğrul Odabaş’ın davet edilmesi yüzünden, Demet Akalın'a sitem dolu bir mesaj gönderdi. 
Işın Karaca'dan ve Demet Akalın'a sitem dolu gönderme! Eski kocamı...

Son Güncelleme: 26.04.2020 11:08
Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınKavgaışın KaracaTuğrul Odabaş
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