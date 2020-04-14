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Işın Karaca'nın kızı Mia'dan sokakta gezenlere fırça!

Başarılı yorumcu Işın Karaca, koronavirüs salgını nedeniyle kızı Mia ile birlikte evinde karantinada. Işın Karaca, kızının bile durumun farkında olduğunu, sokaktan geçen insanlara kızdığını dile getirdi.

14 Nisan 2020 Salı 19:58
Işın Karaca'nın kızı Mia'dan sokakta gezenlere fırça!

Işın Karaca, paylaşımında Mia'nın, mahallenin muhtarı gibi balkondan gelene geçene 'dede, teyze, nine, ama siz evinizde neden oturmuyorsunuz?' diye uyarıda bulunduğunu belirtti.  

Işın Karaca'nın kızı Mia'dan sokakta gezenlere fırça!

İşte usta yorumcunun o paylaşımı:
“Hadi biz büyüdük. Bir şekilde oyalanıyoruz. Mia ne mi yapıyor? Mahallemizin muhtarı kıvamında. Yaşını başını almışlara mütemadiyen balkondan, ‘amca, dede, teyze, nine, ama siz evinizde neden oturmuyorsunuz? Ben yaz gelince denize girmek istiyorum’ deyip geçenlere fırçayı atıyor! Napsın! 8 yaşındaki bebe anladı olanı biteni kocaman insanlar hala toto gezdirme derdinde! Sen gül annem. Hep gül! Hep bildiğin doğrunun peşinden git. Şimdi sana mikrofon bağlayacağım, mahalleden geçenlere okkalı fırça at, böyle kocaman kocaman…”

Işın Karaca'nın kızı Mia'dan sokakta gezenlere fırça!

Anahtar Kelimeler:
Karantinaışın KaracaKORONAMia
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