Işın Karaca'dan Demet Akalın'a sitem dolu gönderme! Eski kocamı...

Demet akalın'ın, karantinada yakınlarıyla beraber kutladığı kocası Okan Kurt'un doğum gününe Işın karaca'yı değil de Karaca'nın eski kocası Tuğrul Odabaş’ını davet eedince olaylar gelişti.

İddialara göre kutlamaya davet silmeyen Işın karaca, Demet akalın'a bir Whatsapp mesajı göndererek kırgınlığını dile getirdi. Karaca, Okan Kurt'un doğum gününe Kendisinin davet edilmeyip, eski kocası Tuğrul Odabaş’ın davet edilmesi yüzünden, Demet Akalın'a sitem dolu bir mesaj gönderdi.

