Işın Karaca'dan muhabire sert yanıt

Şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz yıl Ekim ayında ani bir şekilde Tuğrul Odabaş'tan boşanmıştı. Karaca, evliliğinin bitmesinden kısa bir süre sonra kendisinden 19 yaş küçük müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Tuğrul Odabaş'tan boşanır boşanmaz yeni biri ile aşk yaşamaya başlaması ihanet yüzünden boşandılar iddiasını gündeme getirdi. Karaca ise çıkan bu iddiaları yalanlamıştı.

Önceki gün bir mekan çıkışında objektiflere takılan Işın Karaca, muhabirlerin sorularını yanıtladı. 2020 yılında yeni bir single ile geri döneceğini sevenlerine müjdeledi.

Bir muhabirin kendisine özel hayatı ile ilgili çıkan haberleri sorması üzerine Karaca, “Bu soruyu böyle rahat sorabiliyorsun yani... Boşanma sürecinde çıkan haberlerin tarihlerine bakın ve haber yaparken insanları da yanlış yönlendirmeyin. İnsanlar tanımadığı kişiler hakkında yalan yanlış yorum yapmasın” cevabını verdi.