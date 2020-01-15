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Işın Karaca'dan muhabire sert yanıt

Önceki akşam bir mekandan çıkarken objektiflere takılan Işın Karaca, özel hayatıyla ilgili soru soran muhabire sert yanıt verdi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 23:31
Işın Karaca'dan muhabire sert yanıt

Şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz yıl Ekim ayında ani bir şekilde Tuğrul Odabaş'tan boşanmıştı. Karaca, evliliğinin bitmesinden kısa bir süre sonra kendisinden 19 yaş küçük müzisyen Can Yapıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

işın karaca tuğrul odabaş ile ilgili görsel sonucu

Tuğrul Odabaş'tan boşanır boşanmaz yeni biri ile aşk yaşamaya başlaması ihanet yüzünden boşandılar iddiasını gündeme getirdi. Karaca ise çıkan bu iddiaları yalanlamıştı.

ışın karaca can yapıcıoğlu ile ilgili görsel sonucu

Önceki gün bir mekan çıkışında objektiflere takılan Işın Karaca, muhabirlerin sorularını yanıtladı. 2020 yılında yeni bir single ile geri döneceğini sevenlerine müjdeledi.

Işın Karaca Dan muhabire sert yanıt ile ilgili görsel sonucu

Bir muhabirin kendisine özel hayatı ile ilgili çıkan haberleri sorması üzerine Karaca, “Bu soruyu böyle rahat sorabiliyorsun yani... Boşanma sürecinde çıkan haberlerin tarihlerine bakın ve haber yaparken insanları da yanlış yönlendirmeyin. İnsanlar tanımadığı kişiler hakkında yalan yanlış yorum yapmasın” cevabını verdi.

Son Güncelleme: 15.01.2020 23:31
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