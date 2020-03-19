İşte İrem Dericinin asla paylaşmam dediği 3 şey !

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Derici, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Derici, bir takipçisinin "Asla paylaşmam dediğin şey nedir?" sorusuna verdiği "Yemeğimi ve erkeğimi paylaşmam" yanıtıyla şaşırttı.

Derici, bir takipçisinin "Sana daha çok değer verilmesi gerekiyor. Türkiye'deki en iyi popçusun" sözlerine de "Daha ne yapsınlar ayol? Altın don mu diksinler?" cevabını verdi.