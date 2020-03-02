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Ivana Sert hakkında ortaya atılan aşk iddiaları kanıtlandı

Ivana Sert, Aralık ayında sürpriz şekilde motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile olan ilişkisini sonlandırmıştı. Sert, geçtiğimiz akşam Ortaköy'de bir erkekle görüntülendi.

02 Mart 2020 Pazartesi 15:13
Ivana Sert hakkında ortaya atılan aşk iddiaları kanıtlandı

Ünlü moda tasarımcısı Ivana Sert, motorsiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile olan birlikteliğini sonlandırmış ve daha sonra hakkında yeni aşka yelken açtı iddiaları ortaya atılmıştı. Her fırsatta bu iddiaları yalanlayan Ivana Sert, geçtiğimiz akşam yeni birisiyle görüntülendi.

Ivana Sert hakkında ortaya atılan aşk iddiaları kanıtlandı

Ortaköy'de bulunan Ruby isimli bir mekandan kalabalık bir arkadaş grubuyla çıkan Ivana Sert, el ele çıktığı erkek arkadaşı bir anda karşısında objektifleri görünce panik yaşadı. Ivana Sert'in kaçmaya çalılşan arkadaşını durdurarak "Gel aşkım nereye gidiyorsun?" demesi, yenibir ilişki başladı iddialarının kanıtı olarak görüldü.

Ivana Sert hakkında ortaya atılan aşk iddiaları kanıtlandı

Basın mensublarının görüntü almaya çalıştıkları anlarda Ivana Sert yüzünü saklayıp hızlıca olay yerinden uzaklaşırken erkek arkadaşı da arkasından gitmek zorunda kaldı. Sert'in yakın arkadaşları ise gazetecilerden ikilinin fotoğraflarının silinmesini istediler.

Ivana Sert hakkında ortaya atılan aşk iddiaları kanıtlandı

Ivana Sert'in mekan çıkışından ayrılırken kucağındaki güller dikkat çekerken, yeni sevgilisinin bir lahmacun salonuna sahip olduğu öğrenildi. Ivana Sert, daha sonra Insagram hesabı üzerinden hakkında çıkan aşk dedikoduları hakkında bir açıklama bulundu. Hayatında kimse olmadığını belirttiği açıklamada Sert şu ifadeleri paylaştı:

Ivana Sert hakkında ortaya atılan aşk iddiaları kanıtlandı

Anahtar Kelimeler:
Ivana SertYeni SevgiliOrtaköy
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