İvana Sert'in karantina itirafı; 'Bir yıl evden çıkmazdım'

40 yaşında olmasına rağmen birçok genç kıza taş çıkartacak bir fiziğe ve enerjiye sahip olan Sırp asıllı modacı ve televizyon kişiliği İvana Sert, Fizik, astroloji ve klasik müziğe aşık olduğunu beyan etti. Yaptığı her işle büyük ses getiren İvana Sert'in karantinada kimlerle aynı evde olmak istediğiaçıklaması ise çok dikkat çekti.

Ivana Sert, “Karantina günlerini Albert Einstein, Nostradamus ve Beethoven ile geçirme şansım olsaydı bir yıl evden çıkmazdım” diye beyan etti. İvana Sert, sunuculuk, stilistlik, moda tasarımcılığı, Miss Belgrade tescilli mankenlik, girişimcilik, ve nadiren de olsa oyunculuk ve yazarlık gibi bir çok farklı yönüyle bilinmekte.



