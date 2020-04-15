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İvana Sert'in karantina itirafı; 'Bir yıl evden çıkmazdım'

Pandemi salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan İvana SErt, karantinadan çok sıkıldığını belirtti.

15 Nisan 2020 Çarşamba 23:29
İvana Sert'in karantina itirafı; 'Bir yıl evden çıkmazdım'

40 yaşında olmasına rağmen birçok genç kıza taş çıkartacak bir fiziğe ve enerjiye sahip olan Sırp asıllı modacı  ve televizyon kişiliği İvana Sert, Fizik, astroloji ve klasik müziğe aşık olduğunu beyan etti.  Yaptığı her işle büyük ses getiren İvana  Sert'in karantinada kimlerle aynı evde olmak istediğiaçıklaması ise çok dikkat çekti.  

İvana Sert'in karantina itirafı; 'Bir yıl evden çıkmazdım'

Ivana Sert, “Karantina günlerini Albert Einstein, Nostradamus ve Beethoven ile geçirme şansım olsaydı bir yıl evden çıkmazdım” diye beyan etti.  İvana Sert, sunuculuk, stilistlik, moda tasarımcılığı, Miss Belgrade tescilli mankenlik, girişimcilik, ve nadiren de olsa oyunculuk ve yazarlık gibi bir çok farklı yönüyle bilinmekte.  

İvana Sert'in karantina itirafı; 'Bir yıl evden çıkmazdım'
 

Anahtar Kelimeler:
KarantinaIvana SertAlbert EinsteinBeethoven
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