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İzel'den yıllar sonra gelen itiraf

Bir AVM'de objetiflere takılan şarkıcı İzel, daha önce yer aldığı İzel-Çelik-Ercan grubuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

01 Şubat 2020 Cumartesi 14:48
İzel'den yıllar sonra gelen itiraf

50 yaşındaki şarkıcı İzel, uzun zaman kameralardan ve sahnelerden uzak bir yaşam sürdürüyordu. Geçtiğimiz yıl yeniden aramıza dönen şarkıcı İzel, sahnelere kaldığı yerden devam ediyor.

izel

90'lı yılların meşhur üçlüsü İzel-Çelik-Ercan'ın tekrar bir araya gelecekleri hakkında yapılan haberlerle ilgili konuşan İzel, şunları söyledi: 

"Niye gerçekleşmedi, ben de bilmiyorum. Evet, bir araya gelmek için çok uğraştık. Kebapçıda, çorbaçıda oturup planlar yaptık. 'Şu konseri yapacağız, sonra bunu' dedik ama olmadı. Hep kebap yediğimzle kaldık."

izel çelik ercan

Şarkıcı aşk hayatı ile ilgili sorulan sorulara ise,  "Şu an hayatımdaki tek eksik aşk. Yakın arkadaşım Hakan Verbiç ile 'sevgili' yazdılar, kısmetim kapandı. Aşık olmak istiyorum. Aradığım bir erkek özeliği yok. Eskiden özellikler arardım, 'Genç olsun, yakışıklı olsun' diye. Şimdi öyle bir arayışta değilim. Kendisinden aradığım tek şey sadece beni sevsin yeter" şeklinde yanıt verdi. 

izel

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IzelçelikErcanAçıklama
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