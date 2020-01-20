Jennifer Aniston ve Brad Pitt'ten yıllar sonra gelen olay fotoğraf!

Hollywood'un dünyaca ünlü başarılı oyuncularından Brad Pitt ve Jennifer Aniston 2000 yılında evlenmişleri ve 5 yıl evli olarak kalmışlardı. Brad Pitt'in Angelina Jolie ile aşk yaşaması ve bunun ortaya çıkması ile birlikte çift 2005 yılında yollarını ayırmışlardı.

Boşanmanın ardından Brad Pitt eski eşi Jennifer Aniston ile bağlarını hiç koparmadı. Brad Pitt en son Aniston'ın 50. yaş günü partisine katıldı ve Altın Küre ödül töreninde yaptığı açıklamada yine Aniston'dan "İyi bir arkadaşım" diye bahsetti.

Basının hiç bir şekilde aynı kare içine alamadığı çift dün akşam düzenlenen SAG Ödülleri'nde bir araya geldiler. Ödüel töreninde Brad Pitt, film kategorisinde en iyi yardımcı erkeködülünü alırken, Aniston'ın ise dizi kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Yıllar sonra ise çift SAG Ödülleri'nde ilk kez aynı karede yer aldı. Sahne arkasında ikili kameralara aldırış etmeden birbirlerine sarıldılar.

Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in bu görüntüleri ise hala iyi arkadaş olduklarını kanıtladı ve görüntüler aynı zamanda ödül töreninin de önüne geçti.