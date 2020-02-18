Jennifer Lopez beyaz bikinili paylaşımıyla nefesleri kesti

ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez, İnstagram hesabından yaptığı son paylaşım ile dikkatleri çekti. Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından beyaz bikinili fotoğrafını paylaştı. Dünya yıldızı Jennifer Lopez 50 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziği ile beğenileri topladı. Fotoğraf, dakikalar içerisinde milyonlarca beğeni aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, yaptığı son paylaşımla nefesleri kesti. Ünlü güzel adeta sosyal medyayı salladı. Instagram'da 114 milyon takipçisi olan Jennifer Lopez, zaman zaman cüretkar paylaşımlarda bulunuyor.