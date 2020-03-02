Jennifer Lopez'den Oscar ödülü ile ilgili samimi itiraf!

ABD'li dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez, rol aldığı Hustlers filmi ile samimi bir itirafta bulundu. Filmde en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday gösterileceğini düşünen Lopez, gösterilmemesinin kendisini derinden üzdüğünü söyledi.

50 yaşındaki ünlü şarkıcı, film hakkında çok fazla olumlu eleştiri aldığını ve adyalık konusunda da kesin gözüyle baktıklarını söyleyerek, "Hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu.

Hustlers filminde ki başarısının bu denli gözardı edilmesi ile ilgili konuşan Jennifer Lopez, "Üzüldüm... Film hakkında çok fazla makale vardı. Kariyerimde hiç olmadığı kadar iyi eleştiri aldım. Ayrıca birçok kez "Oscar'a aday gösterilecek, bu olacak. Olmazsa çılgınsınız' şeklinde yorumlar duydum" ifadeleriyle duygularını anlattı. Jennifer Lopez ayrıca, 20 ya da 25 yıldır birlikte çalıştığı ekibinin de kendisiyle ilgili bir Oscar adaylığı beklentisi olduğunu söyleyerek "Herkesi hayal kırıklığına uğrattığımı düşündüm" itirafında bulundu.

Oscar ödülelrinde bu yıl en iyi yardımcı kadın oyuncu dalındaki ödülü Marriage Story (Evlilik Oyunu) ile Laura Dern almıştı. Jennifer Lopez'e Oscar kazandıracağı düşünülen Hustler filminde Constance Wu, Keke Palmer, Julia Stiles, Lili Reinhart, Lizzo ve Cardi B, eşlik etti. Yönetmenliğini Lorene Scafaria'nın üstlendiği Hustler filmi, zengin müşterilerinden intikam almaya çalışan bir striptizcinin öyküsünü anlatıyor.