Jennifer Lopez'in Super Bowl öncesi nasıl beslendiği belli oldu

Lopez’in kişisel şefi Kelvin Fernandez'in bildirdiğine göre, güzel şarkıcı neredeyse her gün aynı şeyleri yedi. Spora ve beslenmesine çok dikkat etmesi ile bilinen Jennifer Lopez, Shakira ile birlikte sahne aldığı Super Bowl gösterisi incesinde sıkı bir şekilde çalışmış.

Kelvin Fernandez, Jennifer Lopez’in beslenme programını ve azmini “Neredeyse her gün aynı şeyleri yiyordu. Daha önce kahvaltıda sebze yediğini görmedim. Ama Jlo, bu süreçte günde 3 öğün yumurta akı ile sebze salatası yedi. Bir keresinde O'na pilav servis ettim. Hoşuna gitmediğini görünce tabağını aldım. Ve bundan sonra sürekli kendisine özel servis yaptım. Kimsenin tabağına bakmadı. Çok azimli.” Diye ifade etti.