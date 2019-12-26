Jennifer Lopez kırmızı taytı ile sosyal medyanın gündemine oturdu!

Dünya çapında en çok tanınan şarkıcılardan biri olan Jennifer Lopez sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları ile tüm takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Son olarak Latin şarkıcı Jennifer Lopez 107 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya uygulamalarından biri olan İnstagram üzerinde nişanlısı Alex’in çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

50 yaşındaki şarkıcı yaptığı bu paylaşım ile milyonlarca takipçisinin beğenisini kazandı. Ünlü şarkıcı bu paylaşımının açıklama kısmına “Baby, it's warm outside” (Bebeğim, dışarısı sıcak) ifadelerini ekledi.

Diğer yandan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez magazin dünyasının gündemine de basın mensupları tarafından çekilen fotoğrafları ile bomba gibi düştü. Magazin fotoğrafçıları tarafından çekilen fotoğraflar kısa sürede sosyal medya üzerinde de yayıldı.

Çekilen fotoğraflarda Jennifer Lopez’in kırmızı bir tayt giydiği ve kendisinin bu taytın azizliğine uğradığı görülüyor. İşte Jennifer Lopez’in tüm dünyanın diline düştüğü o fotoğraf…