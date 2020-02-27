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Jennifer Lopez ve Shakira'nın Super Bowl'daki dansları binlerce şikayet aldı

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl'da sahne alan Jennifer Lopez ve Shakira'nın danslarına binlerce kişi şikayette bulundu. Federal İletişim Komisyonu'na giden şikayet sayısının 1300 olduğu açıklandı.

27 Şubat 2020 Perşembe 15:33
Jennifer Lopez ve Shakira'nın Super Bowl'daki dansları binlerce şikayet aldı

Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi olan en büyük spor organizasyonlarından Super Bowl’un devre arasında Jennifer Lopez ve Shakira sahne alarak dans gösterileri düzenlemişlerdi. Şubat ayının başında yapılan organizsyon sonrasında ise Dünyaca ünlü şarkıcıların bu performansları çok konuşulmuştu.

Jennifer Lopez ve Shakira'nın Super Bowl'daki dansları binlerce şikayet aldı

Super Bowl’daki şovlarıyla tüm dikkatleri üzerlerine çeken Jennifer Lopez ve Shakira'nın sahnede gösterdikleri şov beğeni almanın yanı sıra bir çok insan tarafından da şikayet edildi. Federal İletişim Komisyonu, kendilerine gelen şikayet sayısının 1300 olduğunu açıklarken şikayet gerekçelerinin genelde fazla seksi bulunduğunu ve şikayetleri özellikle çocuk sahibi ailelerin yaptığı belirtildi.

Jennifer Lopez ve Shakira'nın Super Bowl'daki dansları binlerce şikayet aldı

Şikayette bulunan aileler, Jennifer Lopez ve Shakira’nın sahne şovunun, çocukların da izlediği bir programda ekrana gelmesinin ve sahnede yaptıkları göbek dansları, direk dansları gibi ayrıntılar nedeniyle çocuklarının yetişkin şovuna maruz kaldığını bildirerek bazı ebeveynlerin Lopez’in şovu sırasında çocuklarını odadan dışarı gönderdiğini başka bir ailenin de Jennifer Lopez’un o giyim tarzını ve sahnede yaptığı hareketleri 11 yaşındaki kızına açıklayamadığını söylediği kaydedildi.

Jennifer Lopez ve Shakira'nın Super Bowl'daki dansları binlerce şikayet aldı

Jennifer Lopez ve Shakira'nın Super Bowl'daki dansları binlerce şikayet aldı

Anahtar Kelimeler:
şikayetSüper BowlShakiraJennifer LopezDans
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