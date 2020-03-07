Jennifer Lopez'den plajda bikinili selfie

Jennifer Lopez’den Plaj Paylaşımı

Son zamanlarda SuperBowl finalinde sergilediği sahne performansı ve sinema filmi ile gündemden düşmeyen ünlü sanatçı Jennifer Lopez, sosyal medya paylaşımı ile büyük beğeni kazandı.

Fiziği ile herkesi kendine hayran bırakan ve sürekli dans etmenin gerektiğini söyleyen Jennifer Lopez, sosyal medya hesabında bikinili selfie fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğraf ile kendisinden uzun bir süre söz ettiren Jennifer Lopez, büyük oranda beğeni alırken bir yandan da fiziği ile ilgili güzel yorumlar aldı. 50 yaşında olan başarılı şarkıcı ve aynı zamanda oyuncu olan Jennifer Lopez, instagram hesabında paylaştığı video ile de herkesi hayran bıraktı.

Jennifer Lopez'in Bikinili Paylaşımı:

Makyajsız bir şekilde güneşlenen ve biraz da denize girmek için plaja giden Jennifer Lopez, videosunda “Kimse gölgeli bir plajı sevmez”dedi.