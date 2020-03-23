Jensen Ackles'ın Erkilet Türküsü eşliğinde #EvdeKal mesajı!
Başta Supernatural adlı uzun soluklu dizi olmak üzere birçok yapımda başarıyla yerine getirdiği oyunculuk mesleği ile tanınan Amerikalı aktör jensen Ackles, bütün dünyada maddi manevi yıkımlara sebep olan korona virüs salgınına önlem amaçlı #EvdeKal akımına destek olmak için bir video paylaştı.
23 Mart 2020 Pazartesi 23:04
Eşi Danneel Harris ve 3 çocuğu ile beraber meşhur oyun havamız olan 'Erkilet Güzeli' adlı türkünün enstrümantal versiyonu ile adeta coşan yakışıklı aktör, eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi.
Videoyu paylaşan Danneel Harris Ackles, evde çocuklarıyla eğlenceli bir şeyler yapmak isteyenlere ipucu niyetinde olduğunu belirterek 'dans dersine ne dersiniz?' notunu ekledi. Genç kadın aynı paylaşımda Cengiz Coşkuner'in Modern Belly Dance (Modern Folk Oyun Havaları) plağına da yer verdi. Video, başta ünlü aktörün Türk takipçileri olma üzere Bütün dünyadan beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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