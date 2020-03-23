Jensen Ackles'ın Erkilet Türküsü eşliğinde #EvdeKal mesajı!

Eşi Danneel Harris ve 3 çocuğu ile beraber meşhur oyun havamız olan 'Erkilet Güzeli' adlı türkünün enstrümantal versiyonu ile adeta coşan yakışıklı aktör, eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi.

Videoyu paylaşan Danneel Harris Ackles, evde çocuklarıyla eğlenceli bir şeyler yapmak isteyenlere ipucu niyetinde olduğunu belirterek 'dans dersine ne dersiniz?' notunu ekledi. Genç kadın aynı paylaşımda Cengiz Coşkuner'in Modern Belly Dance (Modern Folk Oyun Havaları) plağına da yer verdi. Video, başta ünlü aktörün Türk takipçileri olma üzere Bütün dünyadan beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Jensen Ackles'ın eğlenceli videosu: