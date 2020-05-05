Jessica Alba İnstagram’da Yasemin Özilhan’ı takibe aldı

2011 yılında oyunculuğu bırakıp işadamı İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan, sosyal medyada stil ve moda paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Doktorlar dizisinden Ela olarak tanıdığımız 35 yaşındaki Yasemin Özilhan, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba tarafından takip ediliyor.

Halkla ilişkiler mezunu olan eski oyuncu Yasemin Özilhan, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Sosyetik güzelin paylaşımları Hollywood starı Jessica Alba’nın da dikkatinden kaçmadı. Jessica Alba,’da Yasemin Özilhan’ı takibe aldı.