İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98827
ALTIN
386.720
DOLAR
7.0850
STERLİN
8.8259
EURO
7.6831

Jessica Alba İnstagram’da Yasemin Özilhan’ı takibe aldı

İnstagram’da 18 milyondan fazla takipçisi olan Jessica Alba, İnstagram’da eski oyuncu ve sosyetik güzel Yasemin Ergene Özilhan’ı takip etti.

05 Mayıs 2020 Salı 12:54
Jessica Alba İnstagram’da Yasemin Özilhan’ı takibe aldı

2011 yılında oyunculuğu bırakıp işadamı İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan, sosyal medyada stil ve moda paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.  Doktorlar dizisinden Ela olarak tanıdığımız 35 yaşındaki Yasemin Özilhan, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba tarafından takip ediliyor. 

Jessica Alba İnstagram’da Yasemin Özilhan’ı takibe aldı
Halkla ilişkiler mezunu olan eski oyuncu Yasemin Özilhan,  sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Sosyetik güzelin paylaşımları Hollywood starı Jessica Alba’nın da dikkatinden kaçmadı.  Jessica Alba, İnstagram’da Yasemin Özilhan’ı takibe aldı.  

Jessica Alba İnstagram’da Yasemin Özilhan’ı takibe aldı

Son Güncelleme: 05.05.2020 13:50
Anahtar Kelimeler:
İnstagramTakipYasemin özilhanJessica Alba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahar Şahin Parti kızı olup mini elbisesiyle yeni yaşını kutladı
Bahar Şahin Parti kızı olup mini elbisesiyle yeni yaşını kutladı
Fahriye Evcen’in anneler günü paylaşımı; bebeklik fotoğrafını paylaştı
Fahriye Evcen’in anneler günü paylaşımı; bebeklik fotoğrafını paylaştı
Canlı yayında korona şoku; Konuğunun pozitif olduğunu öğrendi
Canlı yayında korona şoku; Konuğunun pozitif olduğunu öğrendi
Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçı sağlık durumunu sosyal medyadan sevenleri ile paylaştı
Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? Ünlü sanatçı sağlık durumunu sosyal medyadan sevenleri ile paylaştı
Pınar Altuğ’dan seviyesiz yorumlara tepki; Onlara uzanan dili koparırım
Pınar Altuğ’dan seviyesiz yorumlara tepki; Onlara uzanan dili koparırım
Ebru Şancı kocasını sandalyeye bağlayıp bakanlıktan yardım istedi!
Ebru Şancı kocasını sandalyeye bağlayıp bakanlıktan yardım istedi!

Popüler Haberler

Askerlikte firarın cezası nedir? Askerlikte işlenen suçlar ve cezaları
İPhone arka ışık parlaklığı nasıl ayarlanır?
70.000 TL 60 ay vadeli kredi almak için başvuru şartları nelerdir? 70 bin TL kredi almak istiyorum kolay kredi başvurusu nasıl yaparım?
e-Devlet üzerinden ikametgah adres değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ikametgah adres değişikliği işlemleri
Her gün yarım saat yürümenin sağlık açısından faydaları nelerdir?
Kızılay Dar Gelirli Aileler İçin Yardım Kolileri ve 450 TL Yardım Yapıyor
90 gün ödemesiz bayram kredisi 2020 hangi bankalar uygun? Ziraat Bankası bayram kredisi kampanyası 2020
Gratis anneler gününe özel indirim günleri 1-10 Mayıs 2020
E-Devlet şifresi olmadan SGK hizmet sorgulama nereden ve nasıl yapılır?
Ziraat Bankası sıfır faizli koyun kredisi başvuru şartları ve yöntemleri
Bakanlık taklit, tağşiş ve ilaç etken madde bulunduran 45 ayrı firmanın markalarını ifşâ etti ifşâ etti!
Telefonun hoparlöründen ses gelmeme sorunu Telefon hoparlörü ve mikrofonu nasıl temizlenir?
Instagram’dan video nasıl indirilir? Instagram’dan video indirmek için programlar
En düşük faizli Ramazan Bayramı kredisi hangi bankada? Bankaların bayram kredisi kampanyaları ve faiz oranları
Ayla filmi hikayesi gerçek mi? Fox Tv Ayla filmi nerede çekildi?
İş Bankası 40.000 TL internetten online başvuru kredi kampanyası
PUBG Mobile Lite yeni güncellemesi ne zaman yapılacak? 0.17.0 güncellemesi ile gelecek özellikler neler?
Askerlerin durdurulan terhisler ne zaman başlayacak?
Fındık fiyatları ne kadar? 5 Mayıs 2020 Salı Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Askerlik yerleri nasıl sorgulanır? E-devlet askerlik yeri ve gidiş tarihi sorgulama
Ahbap Derneği, 2020 öğrencilere burs desteği başvurusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.