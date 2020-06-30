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Jessica May'in futbol şovu

Yeni Gelin dizisindeki performansıyla ve aksanıyla dikkatleri çeken güzel oyuncu Jessica May, Bodrum tatilinde top sektirirken görüntülendi. Ünlü oyuncu yeteneği ve güzelliği ile kendine hayran bıraktı.

30 Haziran 2020 Salı 02:47
Jessica May'in futbol şovu
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Show Tv ekranlarında yayınlanan ‘Yeni Gelin’ dizisiyle ünlenen oyuncu Jessica May, eşi ile Bodrum’da görüntülendi.

Kapadokya’da çekimleri gerçekleşecek yeni dizisinden önce eşiyle Bodrum’da tatile çıkan May, denizde yüzdükten sonra iskeleye çıkarak duşunu alırken objektiflere yansıdı. İskelede top sektiren güzel oyuncu futbolda da iddiasını ortaya koydu. Jessica May düzgün fiziği ile de dikkatleri üzerine çekti. 


Ayrıca çift evlilik yıldönümlerini de Bodrum’da kutladı. Eşi Hüseyin Kaya, romantik bir akşam yemeğinde eşi Jessica’ya pırlanta bir kolye hediye etti.


Son Güncelleme: 30.06.2020 02:47
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