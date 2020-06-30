Jessica May'in futbol şovu

Show Tv ekranlarında yayınlanan ‘Yeni Gelin’ dizisiyle ünlenen oyuncu Jessica May, eşi ile Bodrum’da görüntülendi.

Kapadokya’da çekimleri gerçekleşecek yeni dizisinden önce eşiyle Bodrum’da tatile çıkan May, denizde yüzdükten sonra iskeleye çıkarak duşunu alırken objektiflere yansıdı. İskelede top sektiren güzel oyuncu futbolda da iddiasını ortaya koydu. Jessica May düzgün fiziği ile de dikkatleri üzerine çekti.

Ayrıca çift evlilik yıldönümlerini de Bodrum’da kutladı. Eşi Hüseyin Kaya, romantik bir akşam yemeğinde eşi Jessica’ya pırlanta bir kolye hediye etti.