İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
97725
ALTIN
378.994
DOLAR
6.9435
STERLİN
8.6398
EURO
7.5141

Johnny Depp yıllar sonra ilk kez İnstagram hesabı açtı! Jhonny Deep kimdir?

Amerikalı oyuncu Johnny Depp, bunca yıl sonra ilk kez instagram hesabı açarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir gecede 1,5 milyondan fazla takipçiye ulaşan Depp, ilk paylaşımına "Herkese merhaba. Şimdi sizin için bir şeyler çekiyorum. Bana bir dakika verin” notunu ekledi.

17 Nisan 2020 Cuma 10:42
Johnny Depp yıllar sonra ilk kez İnstagram hesabı açtı! Jhonny Deep kimdir?

Johnny Deep yıllar sonra ilk kez İnstagram hesabı açtı! Jhonny Deep kimdir?

Johnny Depp, ilk etapta Banksy, Jimmy Kimmel Live, Oprah, Emma Roberts, Cara Delevingne, Penélope Cruz ve Paul McCartney gibi sevdiği isimlerden 90 kişiyi takibe aldı. 

İnstagram hesabı açmasıyla Twitter’da da gündem olan ünlü oyuncu, ilk paylaşımına 1 Milyon civarında beğeni aldı. 

Johnny Deep yıllar sonra ilk kez İnstagram hesabı açtı! Jhonny Deep kimdir?
Johnny Depp Kimdir? 


9 Haziran 1963 doğumlu, Amerikalı aktör, yapımcı ve müzisyen.  En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü sahibidir. Gerçek adı, John Christopher Depp ‘tir.  


Oynadığı filmer arasında; fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999), fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005), fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) başta gelenler olarak bilinir.   Animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakalayan oyuncu, yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde işbirliği yapmıştır. Johnny Depp,  dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olarak görülmektedir. 

Son Güncelleme: 17.04.2020 11:46
Anahtar Kelimeler:
İnstagramJohnny DeppKarayip Korsanları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İrem Derici’nin canlı yayında ‘kabızlık’ itirafı pes dedirtti!
İrem Derici’nin canlı yayında ‘kabızlık’ itirafı pes dedirtti!
Aleyna Tilki sınırları zorladı; seksi kyıafetlerle küvette poz!
Aleyna Tilki sınırları zorladı; seksi kyıafetlerle küvette poz!
Khloe Kardashian'ın şok karakrı; Geleceği ile ilgili aldığı karar!
Khloe Kardashian'ın şok karakrı; Geleceği ile ilgili aldığı karar!
Nusret Gökçe'den 25 Bin hayranına büyük jest
Nusret Gökçe'den 25 Bin hayranına büyük jest
Hakan Kakız Survivor Yasin’in 5 yıl önceki mesajlarını ifşa etti
Hakan Kakız Survivor Yasin’in 5 yıl önceki mesajlarını ifşa etti
McGovern’in şok açıklaması; “Brad Pitt’e öpüşmeyi para karşılığında ben öğrettim”
McGovern’in şok açıklaması; “Brad Pitt’e öpüşmeyi para karşılığında ben öğrettim”

Popüler Haberler

Polisin dur ihtarına uymama cezası nedir?
Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü uygulaması nedir, başvurusu nasıl yapılır?
Migros 2020 Ramazan paketi koli fiyatları ve içerikleri
2020 İşe iade davası şartları nelerdir? İşe iade davası tazminat hesaplama işlemleri
Fındık fiyatları ne kadar? 17 Nisan Cuma il il güncel fındık fiyatları
Ücretsiz sms onayı alma siteleri ( güvenlik, doğrulama, kayıt, yeni hesap )
Ev hanımlarına maaş bağlanır mı? Ev hanımları hangi şartlarda maaş alabilir?
Ayak kokusu nasıl geçer? Ayak kokusuna iyi gelecek ve önleyecek doğal çözümler
KYK borç sorgulama nasıl yapılır? T.C. Kimlik No ile Kyk yardımları ve borç sorgulama işlemleri
23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? EGM'den iddialara cevap
Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 0.79 faizli anlaşmalı projeler için konut kredisi kampanyası
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Dışarı çıkan kaç TL ceza yer?
Zuhal Topal’la Sofrada programı neden yok, neden yayınlanmıyor, bitti mi?
Recep İvedik 6 Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Netflix Recep İvedik 6 yayın tarihi
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, neden yok? 12 Nisan Pazar Savaşçı final mi yaptı bitti mi?
Nihat Hatipoğlu Ramazan programında ne kadar para alıyor?
Korona virüs nedeni ile iptal edilen TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
23 Nisan Çocuk Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Gelir belgesiz anında onay alacağınız bankalar var mı? Gelir belgesiz kredi kullanmak için başvuru şartları
Kan grubu kartı nereden nasıl alınır?
Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak?Hızlı ve Öfkeli 9 vizyona tarihi belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.