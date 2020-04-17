Johnny Depp yıllar sonra ilk kez İnstagram hesabı açtı! Jhonny Deep kimdir?

Johnny Depp, ilk etapta Banksy, Jimmy Kimmel Live, Oprah, Emma Roberts, Cara Delevingne, Penélope Cruz ve Paul McCartney gibi sevdiği isimlerden 90 kişiyi takibe aldı.

İnstagram hesabı açmasıyla Twitter’da da gündem olan ünlü oyuncu, ilk paylaşımına 1 Milyon civarında beğeni aldı.



Johnny Depp Kimdir?



9 Haziran 1963 doğumlu, Amerikalı aktör, yapımcı ve müzisyen. En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü sahibidir. Gerçek adı, John Christopher Depp ‘tir.



Oynadığı filmer arasında; fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999), fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005), fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) başta gelenler olarak bilinir. Animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakalayan oyuncu, yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde işbirliği yapmıştır. Johnny Depp, dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olarak görülmektedir.