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Johnny Sins erik dalı oynadı videosu sosyal medyayı salladı!

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Johnny Sins, erik dalı oynadı videosu sosyal medyayı salladı. Paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

15 Ocak 2020 Çarşamba 15:21
Johnny Sins erik dalı oynadı videosu sosyal medyayı salladı!

Cinsel içerikli film yıldızı olan Johnny Sins, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda misket oynadığı anları paylaştı. Binlerce beğeni alan paylaşımına, ‘’Türk arkadaşlarım, oturmaya mı geldik’’ notunu düştü. Yıldıza Türk takipçilerinden de yorum yağdı.

İşte Johnny Sins'in erik dalı paylaşımı:


Daha önce Türk atıştırmalıklarını denemişti

Johnny Sins daha önce Youtube’da yayınladığı videosunda Türk atıştırmalıklarını denemişti. 11 dakika uzunluğundaki videosu boyunca çeşitli yiyecekleri deneyerek yorumlamıştı. Yayınladığı videosu ile aynı gün içerisinde 2 milyon izlenme sayısına ulaşmıştı.

Son Güncelleme: 15.01.2020 15:21
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