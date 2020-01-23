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Jülide Ateş ve Emre İskeçeli 22 yıllık birlikteliklerini noktaladılar

Ünlü spiker Jülide Ateş 22 yıl önce hayatını birleştirdiği Emre İskeçeli ile boşandı. Ateş, ayrığı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

23 Ocak 2020 Perşembe 11:06
Jülide Ateş ve Emre İskeçeli 22 yıllık birlikteliklerini noktaladılar

Jülide Ateş ve Emre İskeleli çifti 22 yıllık evliliklerini bitirme kararı alarak boşandılar. Ünlü spiker Jülide Ateş'in ayrılmak istemesi üzerine alınan bu karar sonrası evlilikleri biten çiftten Jülide Ateş ayrılık haberini sosyal medya hesabı üzerinden duygu dolu bir mesajla duyurdu.

Jülide Ateş ve gazeteci Emre İskeçeli 11 Temmuz 2001 yılında Washington'da dünya evine girmişlerdi. 


Ateş, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma şu notu ekledi:

"Emrem… Kocam, arkadaşım, ağabeyim, babam… 22 yıllık birlikteliğimizde, sevgi, huzur, yuva, anlam oldun bana… Merhamet ve şefkat oldun… Hayat arkadaşım can yoldaşım oldun… Birlikte büyüdük. Hayatta en değerli varlığım Ali ‘min babası oldun.

22 yıllık birlikteliğimiz bugün resmi olarak noktalansa da; bu benim için bir son değil. Bana yaşattığın sevgiyi içimden söküp atmak imkansız, sadece şekil değiştirecek.

Hayatımızın bu evresinde, artık farklı yönlere yürüyeceğiz. Ve biliyorum ki; yine birbirimizin en iyi dostu olacağız. Ben senin her iyi haberinde, her mutluluğunda, yüzünün her tebessümünde bu kez dostun olarak yine gururlanıp mutlu olacağım. Yolun açık olsun canım… Seni çok seviyorum…"

Jülide Ateş ve Emre İskeçeli 22 yıllık birlikteliklerini noktaladılar

Anahtar Kelimeler:
Jülide AteşEmre İskeçeli
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