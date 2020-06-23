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Justin Bieber cinsel taciz iddialarına yanıt verdi: 'Bu hikaye mümkün değil'

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarına yanıt verdi. Bieber, böyle bir şeyin gerçek olmadığını ve hukuki yollara başvuracağını söyledi.

23 Haziran 2020 Salı 19:31
Justin Bieber cinsel taciz iddialarına yanıt verdi: 'Bu hikaye mümkün değil'
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Kanadalı popçu Justin Birber, hakkında çıkan bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddialarına yanıt verdi. İddiaları reddeden Bieber, Twitter yetkilileriyle ‘hukuki yollara başvurmak için çalıştığını ‘söyledi.

20 Haziran’da Twitter’daki ‘Danielle’ isimli bir Twitter hesabından çıkan cinsel taciz iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. 21 yaşındayken Bieber ile tanıştığını iddia eden Twitter kullanıcısı, Bieber’in 2014 yılında kendisi ve arkadaşlarını bir otele davet ettiğini ve otel odasında kendisini taciz ettiğini söyledi.


İddianın yayılmasının ardından Twitter hesabı kısa bir süre içerisinde kapatıldı. Justin Bieber’in menajeri Alison Kaye, taciz iddialarını yalanlayarak belirtilen tarihte böyle bir olayın yaşanmasının imkansız olduğunu dile getirdi.

Aynı gün şarkıcı Justin Bieber konuyla ilgili tweet atarak, bahsedilen gün başka bir yerde kaldoğına dair fotoğraflar paylaştı ve o tarihte Selena Gomez ile sevgili olduğunu söyledi. Bieber, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

‘’Bu hikayede doğru bir taraf yok. Her cinsel taciz iddiası ciddiye alınmalı bu nedenle iddialara yanıt vermem gerekiyor. Ancak bu hikaye mümkün değil. Twitter ve yetkililerde hukuki yollara başvurmak için çalışıyorum’’ dedi.


Son Güncelleme: 23.06.2020 19:31
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